PM apreende armas, drogas e cumpre mandado de prisão

Publicada em 19/08/2025 às 13h50
Na tarde de segunda-feira, 18 de agosto de 2025, uma guarnição da Polícia Militar, que atuava na Operação Programa Segurança Rural, realizou uma ação que resultou em apreensão de drogas, armas e no cumprimento de um mandado de prisão em Cacoal.
A equipe realizava patrulhamento pela Linha Miguel Arcanjo, quando avistou uma motocicleta estacionada em frente a uma construção. Durante a abordagem, os policiais localizaram dois indivíduos no local, sendo que um deles possuía mandado de prisão em aberto.
Durante a averiguação, foi encontrada uma espingarda e, posteriormente, em um dos cômodos da edificação, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas e armamentos. Entre os itens recolhidos estavam:
Um revólver calibre .38;
Um revólver calibre .32 modificado para calibre .22, com munições intactas e deflagradas;
Aproximadamente 1,1 kg de substância aparentando ser cocaína;
Mais de 4,2 kg de substância aparentando ser maconha;
Quatro pacotes fracionados de cocaína;
Duas balanças de precisão;
Além de facas com resquícios de drogas.
Também foi apreendida uma quantia em dinheiro e a motocicleta encontrada no local.
Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, junto com todo o material apreendido.
A Polícia Militar destacou que, após a conclusão da ocorrência, continuou o patrulhamento na região, reforçando o compromisso com a manutenção da ordem pública e a segurança da população.
