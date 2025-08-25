Mulher é morta com facada no coração e pauladas na cabeça em Vilhena

Por Folha do Sul
Publicada em 25/08/2025 às 08h20
Publicada em 25/08/2025 às 08h20
O corpo de uma mulher de 29 anos (faria 30 em setembro), foi encontrado parcialmente despido e com marcas de violência no bairro Vila Operária, em Vilhena, na noite deste domingo, 24. A vítima foi identificada como Karina.
O cadáver foi encontrado por um motoboy e apresentava sinais de extrema violência: além de uma facada no peito, a mulher teve a cabeça golpeada a pauladas e sofreu traumatismo craniano.
A faca usada para matá-la, além de um relógio aparentando ser “de homem”, foram encontrados junto ao corpo. Na sacola de um supermercado que a vítima carregava foram achados um pote de creme para cabelo e uma embalagem de sabão em pó.
De acordo com familiares, Karina tinha passado o dia na casa de parentes, no bairro Alto dos Parecis, e saiu do local dizendo que iria para casa. A polícia vai investigar como ela foi parar no local onde foi encontrada, no sentido contrário ao bairro São José, onde morava.
Mãe de quatro crianças entre 6 e 13 anos, a vítima estava usando apenas calcinha, quando foi encontrada já sem vida, mas não foram notados, inicialmente, indícios de violência sexual. A calça jeans dela estava a cerca de 30 metros do cadáver.
Pelo estado do corpo, a suspeita é que a morte tenha ocorrido pouco depois de Karina deixar a casa dos familiares, por volta das 19:30h. Não há pistas sobre a autoria, a motivação ou a quantidade de pessoas envolvidas no assassinato.
A polícia também apura se o crime aconteceu no local onde Karina foi deixada ou se ela foi morta em outro bairro e “desovada” no Vila Operária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!