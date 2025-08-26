Mulher armada com facão ameaça pessoas no Espaço Alternativo

Publicada em 26/08/2025 às 09h00
Policiais penais e militares se mobilizaram para conter uma mulher em situação de rua armada com um facão, que ameaçava pessoas no Espaço Alternativo, em Porto Velho (RO).
A mulher muita alterada teria conseguido tomar o facão de um dos funcionários de uma empresa que presta serviços no aeroporto.
O trabalhador estava atuando na região do Espaço Alternativo quando a acusada pegou o facão dele e saiu correndo muito alterada, ameaçando atacar pessoas na região.
Uma equipe da Polícia Penal passava pelo local e diante do iminente risco à vida de populares, interveio rapidamente.
A mulher estava irredutível, não querendo entregar o facão. Policiais militares foram chamados para dar apoio.
Uma testemunha gravou com o celular o momento em que os policiais cercavam a mulher, aparentemente com problemas psicológicos. Ela tentou inclusive ferir os policiais para não entregar a arma branca.
A mulher seguiu até as proximidades da loja Havan até ser contida e o facão retirado das mãos dela.
