Motorista acusado de provocar acidente fatal é preso após rápida ação policial

Publicada em 25/08/2025 às 09h30
Porto Velho, RO - Uma intervenção ágil de equipes do 1° Batalhão da Polícia Militar resultou, na tarde deste domingo (24), na prisão de João B. R. C., de 55 anos, apontado como condutor do carro modelo Renault Duster envolvido em um grave acidente que tirou a vida do motociclista Erick V. S. T.. O caso aconteceu na Estrada do Areia Branca, região rural de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas, o motorista seguia em direção à BR-364 quando invadiu a pista contrária, colidindo violentamente de frente com a motocicleta onde estavam o piloto, sua esposa e uma criança de aproximadamente quatro anos. Após o impacto, o suspeito abandonou o veículo e tentou fugir a pé pelo matagal.
O motociclista morreu ainda no local do acidente. Já a mulher e a criança foram socorridas em estado grave por equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital João Paulo II.
A Polícia Militar montou um cerco na região e conseguiu capturar o motorista, que foi levado ao Departamento de Flagrantes (Deflag), onde permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!