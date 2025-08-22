Motociclista morre após batida em traseira de caminhão na BR-364
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 22/08/2025 às 09h30
Nos acompanhe pelo Google News

 Um homem ainda não identificado morreu na manhã desta sexta-feira (22), em um grave acidente ocorrido entre moto e caminhão na BR-364, próximo ao Tênis Clube em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o caminhão seguia a frente sentido Candeias do Jamari, mas com velocidade reduzida devido ao serviço de raspagem no asfalto que realizava.

O motociclista que seguia logo atrás em alta velocidade acabou batendo em cheio na traseira do caminhão e não resistiu, sendo constatado o óbito pelo Samu.

A PRF isolou um lado da via enquanto foram acionadas equipes da perícia e rabecão para os trabalhos de praxes. 

Polícia Porto Velho
Imprimir imprimir