Moto aplicativo é rendido e tem veículo roubado por dupla na BR-364

Publicada em 16/08/2025 às 09h15
Dois criminosos armados roubaram um moto aplicativo de 34 anos na madrugada deste sábado (16) na BR-364, próximo ao bairro Novo, em Porto Velho (RO).
A vítima acionou a Policia Militar e contou que seguia de moto em baixa velocidade acompanhando a esposa que estava em uma bicicleta elétrica.
Quando estavam fazendo o "retorno do Índio" para seguirem para a Estrada dos Periquitos, dois criminosos saíram de um matagal gritando: "Perdeu, perdeu".
A dupla armada com revólver e pistola rendeu as vítimas e roubou uma moto Yamaha Factor e um aparelho celular.
Os acusados fugiram em seguida e a Polícia Militar foi chamada. Através do rastreamento da moto foi possível encontrar o veículo abandonado em um matagal na Estrada dos Periquitos, setor chacareiro do bairro Ulisses Guimarães.
A Polícia Civil irá investigar e tentar prender os acusados.
