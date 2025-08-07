Mãe atira no filho para salvar marido durante briga em condomínio

Por NewsRondônia
Uma mulher de 49 anos foi presa na noite de quarta-feira (06), suspeita de atirar no próprio filho de 27 anos em um condomínio no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho.
A mulher contou que o filho é usuário de drogas e chegou alterado em casa, depois entrou em luta corporal com o pai.
Para defender o marido, a suspeita pegou uma arma e efetuou disparos com intenção de assustar o filho, no entanto, atingiu um tiro na região da virilha do rapaz, que depois foi socorrido ao Hospital João Paulo II.
A mãe depois se apresentou com advogado no Departamento de Flagrantes onde recebeu voz de prisão. A arma não foi encontrada.
