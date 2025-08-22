Jovens são assassinados a tiros em residência no município de Ariquemes

Publicada em 22/08/2025 às 08h40
Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Militar confirmou um duplo homicídio ocorrido em uma residência na Alameda Sabiá, em Ariquemes (RO). As vítimas foram identificadas como Mara e Kauan , encontrados já sem vida em um dos quartos da casa.
De acordo com relatos de vizinhos, durante a madrugada foram ouvidos vários disparos de arma de fogo e a fuga de suspeitos em uma motocicleta e a pé. Pela manhã, a mãe de Mara tentou contato com a filha e, ao não obter resposta, foi até o imóvel, onde encontrou o casal caído ao solo em meio a muito sangue.
A perícia constatou que Mara e Kauan foram atingidos por disparos de arma de fogo e golpes de arma branca. Cápsulas de calibre 9mm e um projétil foram recolhidos no local.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da execução.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!