Jovem em motocicleta é morto com tiro no pescoço em Vale do Anari

Publicada em 18/08/2025 às 09h15
Um jovem identificado como Maicon, foi morto a tiro neste domingo (17), no cruzamento da Avenida 23 de Agosto com Rua Campo Grande, zona urbana de Vale do Anari RO.
De acordo com as informações apuradas, o jovem foi encontrado sem vida, com uma perfuração de arma de fogo no pescoço, caido junto com uma motocicleta e com o celular em uma mão.
A Polícia Militar compareceu ao local para realizar o isolamento da área, preservando a cena do crime até a chegada da perícia técnica. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
O crime será investigado pela Polícia Civil.
