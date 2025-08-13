Jovem é preso após ameaçar a mãe e destruir objetos na casa

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 13/08/2025 às 09h15
Publicada em 13/08/2025 às 09h15
Um jovem de 24 anos foi preso no final da noite de terça-feira (12) por ameaçar a a mãe de 38 anos e destruir objetos dela.
O crime aconteceu no bairro Panair, na capital de Rondônia. A mulher contou que tinha acabado de chegar da igreja com o padrasto do acusado.
Na residência, o filho dela foi encontrado muito alterado, possivelmente sob efeito de álcool e outras drogas.
Descontrolado, ele começou a ameaçar a mãe e saiu quebrando tudo que encontrava pela frente.
A vítima com medo do filho acionou a Polícia Militar e o acusado acabou preso.
Ele foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!