Jovem é morto com tiro após cobrança de dívida em Cacoal

Publicada em 16/08/2025 às 08h40
Na tarde desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a Central de Operações da Polícia Militar de Cacoal recebeu um chamado via 190 informando sobre um homicídio no bairro Greenville. A guarnição, liderada pelo Aluno Sargento de Góis, prontamente se dirigiu ao local e confirmou a veracidade da informação. A vítima foi identificada como Murilo de 21 anos.
Nossa equipe de reportagem apurou no local que Murilo e outro indivíduo teriam ido à residência para realizar a cobrança de uma dívida. Durante a interação, a mulher do morador da casa teria sido ameaçada. O proprietário da residência, que já havia sido ameaçado em outra ocasião, inclusive há seis meses, estava temendo por sua vida.
Segundo relatos de testemunhas, os dois cobradores chegaram ameaçando, assim como já havia acontecido antes. Naquela ocasião anterior, a polícia foi acionada e eles fugiram do local. Infelizmente, a cena se repetiu nesta sexta-feira. Desta vez, o dono da residência estava com uma espingarda e efetuou um único disparo, atingindo fatalmente Murilo.
O outro cobrador fugiu do local e ainda não foi identificado. Informações preliminares indicam que o suspeito do disparo já se pronunciou e anunciou que irá se entregar à polícia por meio de seu advogado.
A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
