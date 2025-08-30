Jojo Todynho exibe transformação após perder 85 kg: “Me julgar é fácil”

Publicada em 30/08/2025 às 09h42
A cantora Jojo Todynho surpreendeu os fãs neste sábado (30) ao compartilhar novas fotos nos Stories do Instagram, exibindo o resultado de sua transformação física. De top e calça legging justos, a artista mostrou a diferença após a perda de 85 kg conquistada com cirurgia bariátrica e rotina intensa de exercícios. Com informações do iG Gente.
No início do mês, Jojo celebrou os dois anos do procedimento e destacou que a mudança ultrapassou a aparência. “Não sou quem fui ontem, muito menos quem serei amanhã. Este, quem sabe, seja o verdadeiro efeito borboleta usado de forma positiva e sábia. Me sinto viva. Quem eu era há dois anos já não me cabe mais. Mudei em essência. Sou um ser em constante (re)construção, aprendendo a cada dia”, declarou.
A funkeira ressaltou o esforço e a superação necessários no processo. “Mesmo com as dificuldades e percalços, mesmo quando fraquejei, nunca desisti de mim e do que eu quero. Sigo dois lemas: ‘Se eu não fizer por mim, quem fará?!’ e ‘Melhor reclamar por não ter dado certo do que se lamentar por não ter tentado’”, afirmou.
Segundo Jojo, a redução de peso veio acompanhada de uma nova visão sobre a vida. “85 kg a menos. Com muita luta e cirurgias... Me julgar é fácil, difícil é conseguir fazer metade da minha jornada. Foi a melhor escolha que fiz para o meu futuro”, completou.
