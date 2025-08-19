Indígena é atacado a facadas pela ex-mulher depois de marcar encontro

Por NewsRondônia
Publicada em 19/08/2025 às 08h50
Publicada em 19/08/2025 às 08h50
O rapaz contou recebeu mensagens da ex-mulher, marcando encontro no ponto de ônibus, com intenção de conversar, no entanto, a suspeita de posse de uma faca atacou a vítima com quatro golpes e depois entrou em um ônibus e fugiu.
Um indígena foi ferido a facadas pela ex-mulher na noite de segunda-feira (18), na Rua da Beira, em frente ao Atacadão, bairro Lagoa em Porto Velho.
O rapaz contou recebeu mensagens da ex-mulher, marcando encontro no ponto de ônibus, com intenção de conversar, no entanto, a suspeita de posse de uma faca atacou a vítima com quatro golpes e depois entrou em um ônibus e fugiu.
O indígena ferido com perfurações no braço, abdômen e rosto foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a UPA leste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!