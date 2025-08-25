Idoso tem R$ 200 mil e carro levados durante assalto em residência em Rolim de Moura
Por Alerta Rolim
Publicada em 25/08/2025 às 08h40
 Um idoso foi vítima de um roubo no início da manhã deste domingo (24), no bairro Olímpico, em Rolim de Moura (RO). Os criminosos levaram cerca de R$ 200 mil em dinheiro e um carro da vítima.

De acordo com informações, o homem, que mora sozinho, foi surpreendido por dois assaltantes que já estavam dentro de sua residência. Ao chegar em casa, ele foi rendido e teve o rosto coberto com um capuz. Sob graves ameaças, os criminosos obrigaram a vítima a abrir o cofre, onde o dinheiro estava guardado.

Após o roubo, a dupla fugiu levando também um automóvel Toyota Corolla. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

 Enquanto era realizada diligências, já no início da tarde, uma equipe de Radiopatrulha do 10º Batalhão, lotada na cidade de Novo Horizonte do Oeste/ RO localizou o veículo abandonado na zona rural de Rolim de Moura.

A Polícia segue investigando o caso. As autoridades reforçam que informações podem ser repassadas à PM pelo telefone 190 ou à Delegacia de Polícia Civil, inclusive de forma anônima.

