Hospede de hotel é preso com mais de 6kg de drogas na região central

Por NewsRondônia
Publicada em 14/08/2025 às 09h00
Publicada em 14/08/2025 às 09h00
Um homem foi preso no início da madrugada desta quinta-feira (14), depois de ser flagrado com drogas em um hotel na Avenida Carlos Gomes, região central de Porto Velho.
Momentos antes, a PRF havia prendido uma jovem de 20 anos, que transportava skunk na mala, dentro de um táxi na BR-364 próximo ao presídio federal. A suspeita contou que o namorado havia passado momentos antes e também levava entorpecentes que levariam para Manaus-AM.
Após apreensão de 6,5kg de skunk em duas malas no hotel, depois o suspeito ainda tentou fugir correndo, mas policiais do BPFRON realizaram o cerco e prisão do criminoso. Ao todo foram apreendidos 10kg de skunk com o casal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!