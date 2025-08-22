Homem quebra portas e janelas do CRAS em Pimenta Bueno e acaba preso

Publicada em 22/08/2025 às 08h30
Na manhã desta quinta-feira (21/08/2025), um episódio de violência assustou servidores e usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no bairro Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno.
Segundo informações apuradas pela equipe do Pimenta Virtual, um homem de 22 anos, de nacionalidade venezuelana, havia procurado atendimento no local pedindo uma passagem para deixar a cidade. Como o setor responsável não funciona no mesmo endereço, os funcionários acionaram um servidor da área, para evitar que o homem tivesse que se deslocar sob o sol forte.
Quando o servidor chegou, explicou os trâmites e prazos necessários para esse tipo de solicitação. O homem alegou ter sido roubado e afirmou estar sem documentos e sem dinheiro. Diante da situação, ele foi encaminhado a um abrigo público até que o caso fosse resolvido.
No entanto, pouco tempo depois, o homem retornou transtornado, carregando pedras nas mãos e falando em seu idioma de origem. Ele começou a arremessar as pedras contra a porta de vidro da entrada, que foi quebrada imediatamente. O tumulto provocou correria dentro do prédio, e alguns servidores se trancaram em salas devido à agressividade do infrator, que acabou se cortando durante a ação.
As pessoas no local conseguiram retirar o homem do prédio e fechar o portão. Mesmo do lado de fora, dentro do pátio do CRAS, ele continuou o ataque e quebrou janelas das instalações.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter o agressor, que recebeu atendimento médico no hospital municipal antes de ser levado à Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como dano qualificado contra o patrimônio público.
Durante o episódio, duas servidoras passaram mal; uma delas precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.
Testemunhas relataram que em nenhum momento o homem foi maltratado ou desrespeitado pelos servidores. Eles ainda relataram que pelo contrário, sempre receberam um ótimo atendimento no CRAS e elogiaram o trabalho realizado pelos profissionais.
