Homem em situação de rua é atacado a facadas na região Central

Publicada em 12/08/2025 às 14h22
Um homem em situação de rua foi atacado com uma facada no rosto na manhã desta terça-feira (12) na região da Rua Joaquim Nabuco, bairro Olaria, região Central de Porto Velho (RO).
Em desespero e perdendo muito sangue, ele chegou pedindo socorro no hospital de Retaguarda do Governo do Estado.
Na unidade de saúde, o homem recebeu os primeiros atendimentos e depois foi encaminhado pelo SAMU para a policlínica Ana Adelaide.
A vítima informou que foi agredida com facada no rosto após desentendimento com outro usuário de drogas.
