Homem é preso por desejar morte de venezuelanos e bolivianos nas redes sociais

Publicada em 26/08/2025 às 09h15
Um homem de 52 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (25), pelo crime de xenofobia, depois de desejar a morte de pessoas estrangeiras pela internet, em Porto Velho.
A prisão foi realizada pela guarnição do setor 14 do 5° Batalhão comanda pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar.
De acordo com a PM, a guarnição fez a abordagem ao suspeito na Rua Quarentena, bairro Jardim Santan, zona leste.
Na pesquisa foi verificado um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas. O suspeito contou que condenação se deu por conta de postagens nas redes sociais desejando a morte de estrangeiros.
“Boliviano e Venezuelano tem que ser colocado no saco e jogado no seu país. Tem que sair matando tudo e fazer uma limpeza no Brasil”, dizia as publicações.
