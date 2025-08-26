Homem é preso após atirar em bar e ser agredido por populares

Por rondoniatual.com
Publicada em 26/08/2025 às 08h50
Na madrugada desta segunda-feira, uma confusão generalizada foi registrada em um bar localizado no bairro 2 de Abril, no primeiro distrito de Ji-Paraná.
De acordo com informações, um homem se envolveu em uma discussão e teria ido até sua suposta residência buscar uma arma de fogo, retornando ao local e efetuando disparos. No momento dos tiros, frequentadores do bar conseguiram contê-lo, retirar a arma de suas mãos e se desfazer do objeto.
O homem também acabou sendo agredido por populares, que reagiram após as ameaças e disparos realizados.
A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades, conduzindo-o até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
