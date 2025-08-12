Homem é morto com vários tiros em São Francisco do Guaporé

Publicada em 12/08/2025 às 08h10
Na madrugada desta terça-feira (12), por volta de 1h20, dois homens a pé entraram no estabelecimento Royals Drinks, em São Francisco do Guaporé (RO), e efetuaram disparos de arma de fogo contra Jean, que morreu ainda no local.
Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos sete tiros durante a ação criminosa. Informações preliminares apontam que um dos suspeitos poderia ser conhecido pela alcunha “Matheuzinho”.
A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e acionou a perícia técnica, que realizou os procedimentos no local, onde foram encontradas cápsulas de calibre .380 e 9mm.
Equipes da Polícia Civil, por meio do Serviço de Investigação e Captura (SEVIC), iniciaram as diligências para identificar e prender os autores.
As investigações prosseguem para apurar a motivação do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!