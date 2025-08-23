Homem é morto a tiros após invadir residência e ameaçar produtor rural

Publicada em 23/08/2025 às 09h15
Um homem identificado como Claudinei de 42 anos, foi morto a tiros após invadir uma propriedade e ameaçar morador nesta sexta-feira,22, na BR-364, km 492, em Ariquemes (RO) .
Consta na ocorrência policial que vítima tinha histórico de violação de domicílio, furto, receptação, ameaça e estupro.
Segundo informações, Claudinei, que estava armado com uma faca, teria invadido uma propriedade e ameaçado o produtor rural que, temendo por sua vida efetuou os disparos com a arma de fogo, devidamente registrada, contra o invasor que morreu no local.
O produtor disse não saber a quantidade de disparos, pois só disparou até cessar com a ameaça.
A Polícia Técnico-Científica foi acionada e após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
