Homem é flagrado tentando furtar fios elétricos de funerária no centro

Publicada em 20/08/2025 às 08h50
Um homem foi preso nesta terça-feira (19), depois de ser flagrado tentando furtar fios elétricos de uma funerária na região central de Porto Velho.
O proprietário contou que havia acabado de chegar para trabalhar, quando encontrou uma mochila na entrada do prédio, em seguida escutou barulho no telhado da empresa, momento que viu o criminoso tentando arrancar os fios de uma tubulação.
Com ajuda de populares foi feito o cerco e o suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar que fez a prisão em flagrante. Na Delegacia o criminoso aproveitou para dormir antes de falar com o Delegado.
