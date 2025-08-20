Homem é flagrado tentando furtar fios elétricos de funerária no centro
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 20/08/2025 às 08h50
Nos acompanhe pelo Google News

 Um homem foi preso nesta terça-feira (19), depois de ser flagrado tentando furtar fios elétricos de uma funerária na região central de Porto Velho.

O proprietário contou que havia acabado de chegar para trabalhar, quando encontrou uma mochila na entrada do prédio, em seguida escutou barulho no telhado da empresa, momento que viu o criminoso tentando arrancar os fios de uma tubulação.

Com ajuda de populares foi feito o cerco e o suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar que fez a prisão em flagrante. Na Delegacia o criminoso aproveitou para dormir antes de falar com o Delegado. 

Polícia Porto Velho
Imprimir imprimir