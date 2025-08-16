Homem é executado a tiros na noite de sexta-feira em Ji-Paraná

Publicada em 16/08/2025 às 08h50
Um homem identificado como Cleiciano de 36 anos, conhecido pelo apelido de “Ninja”, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (15) na Rua dos Colegiais, em frente ao número 1330, no bairro Bela Vista, em Ji-Paraná.
A Polícia Militar informou que a equipe foi acionada por volta das 21h. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, sem sinais vitais, após ter sido atingida por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para garantir a preservação da cena.
Em seguida, a Polícia Civil e a Perícia Técnica (POLITEC) foram chamadas para os procedimentos de praxe. Depois da perícia, o corpo foi recolhido pela Funerária Bom Jesus.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios.
