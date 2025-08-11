Homem é esfaqueado no tórax e perna em condomínio de Porto Velho

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 11/08/2025 às 09h00
Policiais militares foram chamados para registrar ocorrência de tentativa de homicídio na tarde deste domingo (10) no condomínio Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho (RO).
Um homem de 38 anos foi esfaqueado no tórax e perna. Ele chegou pedindo socorro da esposa em um dos apartamentos do condomínio.
Socorristas do SAMU foram solicitados para prestar atendimento pré hospitalar à vítima.
O homem relatou que o atentado aconteceu na Rua 01 do Morar Melhor, mas não passou informações sobre a autoria e circunstâncias do crime.
