Homem é encontrado morto a facadas em prédio abandonado em Porto Velho

Publicada em 22/08/2025 às 09h00
No início da tarde desta quinta-feira (21), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no 6º andar de um prédio abandonado localizado na Avenida Rio Madeira, próximo à Avenida Rio de Janeiro, no bairro Nova Porto Velho, capital de Rondônia.
De acordo com informações, a vítima seria um morador em situação de rua e usuário de drogas. A Polícia Militar foi acionada após denúncia apontando a existência do corpo no local. Ao chegarem, os policiais constataram a veracidade do fato, isolaram a área e solicitaram a presença da Perícia Criminal e do rabecão para os procedimentos de praxe.
Segundo os peritos, o corpo apresentava perfurações possivelmente provocadas por faca e já estaria em estado avançado de decomposição, indicando que o homicídio pode ter ocorrido há cerca de 4 a 5 dias.
Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para confirmação da causa da morte e posterior identificação.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), já iniciou as investigações para esclarecer o caso e identificar a vítima e os possíveis autores do crime.
