Homem é conduzido à delegacia com objetos suspeitos em Cacoal

Publicada em 20/08/2025 às 08h30
Na manhã do dia 19 de agosto de 2025, uma guarnição da Patrulha Rural, durante policiamento ostensivo nas proximidades da ponte do Rio Machado, no Complexo Beira Rio, em Cacoal, abordou um indivíduo em atitude suspeita portando uma mochila.
Durante a abordagem, os policiais encontraram na mochila um celular, um frasco de perfume e algumas peças de vestuário. Inicialmente, o homem alegou que os objetos eram de sua propriedade, mas, posteriormente, passou a informar que os teria encontrado no local nos dias anteriores.
Diante da versão contraditória e da suspeita sobre a origem dos bens, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos, para os procedimentos legais.
Na delegacia, ao contatar um número registrado no celular, foi confirmada a perda do aparelho por seu verdadeiro proprietário, ocorrido no último sábado, sem que tivesse sido registrado boletim de ocorrência.
Os objetos foram apresentados à autoridade policial para apuração dos fatos, sob a perspectiva de possíveis crimes de furto e apropriação de coisa achada, de acordo com o Código Penal. Após os procedimentos, a guarnição continuou patrulhando a região, garantindo a ordem pública no local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!