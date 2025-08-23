Homem de 34 anos é morto a tiros em Pimenta Bueno
Por Pimenta Virtual
Publicada em 23/08/2025 às 08h50
 Na noite desta sexta-feira (22/08/2025), por volta das 20h40, um homem de 34 anos foi baleado no bairro Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno.
 Segundo informações preliminares, o crime aconteceu no cruzamento da Avenida Anísio Serrão de Carvalho com a Rua Dom Pedro II. A vítima foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta, efetuou disparos e, em seguida, tomou rumo ignorado. O homem baleado caiu ao solo logo após os disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Ana Neta ainda com vida. Porém, ao dar entrada na unidade de saúde, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil iniciou as investigações para identificar a motivação e os autores do crime.

