Homem de 28 anos é espancado a pauladas em bar na zona sul

Publicada em 07/08/2025 às 09h15
Um homem de 28 anos foi duramente agredido na noite desta quarta-feira (06), no bairro Areia Branca, zona sul de Porto Velho.
O rapaz contou que estava em um bar, e devido estar falando muito alto, foi agredido a pauladas por vários indivíduos que estavam incomodados, depois fugiu correndo até cair na Rua Peroba Rosa.
Moradores próximos disseram que o indivíduo é acostumado a fazer pequenos furtos na localidade, e provavelmente passou por uma “disciplina”.
Uma equipe do Samu prestou socorro ao rapaz que foi encaminhado para a UPA sul. Nenhum suspeito foi localizado.
