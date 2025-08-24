Homem acusado de furtos é sequestrado e surrado no Centro
Por rondoniaovivo.com
Publicada em 24/08/2025 às 10h30
 Um homem em situação de rua foi sequestrado, algemado e espancado por um bando na noite deste sábado (23) na região Central de Porto Velho (RO).

Segundo as informações colhidas no local, o homem estaria sendo acusado de furtos na região. Ele foi algemado pelo bando, levado em um carro e agredido com socos, chutes e pauladas em determinado ponto da cidade.

Após as agressões, o homem fugiu correndo e pediu socorro nas proximidades da Avenida 7 de Setembro com Rogério Weber.

Uma equipe do SAMU foi chamada e o agredido bastante machucado foi levado ao hospital. 

Polícia Porto Velho
