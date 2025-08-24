Homem acusado de furtos é sequestrado e surrado no Centro

Por rondoniaovivo.com
24/08/2025 às 10h30
Um homem em situação de rua foi sequestrado, algemado e espancado por um bando na noite deste sábado (23) na região Central de Porto Velho (RO).
Segundo as informações colhidas no local, o homem estaria sendo acusado de furtos na região. Ele foi algemado pelo bando, levado em um carro e agredido com socos, chutes e pauladas em determinado ponto da cidade.
Após as agressões, o homem fugiu correndo e pediu socorro nas proximidades da Avenida 7 de Setembro com Rogério Weber.
Uma equipe do SAMU foi chamada e o agredido bastante machucado foi levado ao hospital.
