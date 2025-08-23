Forças de Segurança apreendem 500 kg de cocaína e skunk em Rolim de Moura

Publicada em 23/08/2025 às 09h00
Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (22/08), a Polícia Federal, a Polícia Militar de Rondônia (PM/RO) por meio do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e Batalhão de Fronteira (BPFRON), a Polícia Militar do Mata Grosso, apreenderam aproximadamente 500 quilos de cocaína e skunk em uma área rural próxima ao município de Rolim de Moura/RO.
A ação teve início após informações apontarem que uma pista de pouso clandestina estaria sendo utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de carregamentos de drogas. A partir daí, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamentos de dados e desencadearam a operação.
Durante a aproximação das equipes, os suspeitos abandonaram o local e fugiram para a mata. Nas buscas pela região, os policiais localizaram 14 fardos repletos de entorpecentes, escondidos nas proximidades da pista clandestina.
As diligências seguem em andamento para identificar e capturar os responsáveis pelo carregamento milionário.
As investigações e ações de combate ao tráfico de drogas continuam, com foco na prisão de lideranças criminosas, na descapitalização patrimonial e na desarticulação de organizações envolvidas com o crime.
Polícia Militar de Rondônia, servindo e protegendo.
