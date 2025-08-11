Foragido é preso após confronto com policiais do 5° Batalhão

Publicada em 11/08/2025 às 09h00
Porto Velho — Uma ação rápida e coordenada de policiais do setor 14 do 5° Batalhão da Polícia Militar, sob comando do sargento Machado e apoio do sargento Pantoja e cabo Castro Aguiar, resultou na prisão do foragido Caio P. A. na tarde deste domingo (10).
A captura ocorreu na Rua Jaci-Paraná, bairro Nova Porto Velho, após a guarnição receber informações sobre a presença do criminoso na região. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu e entrou em uma vila de apartamentos, sendo alcançado nos fundos do local.
Segundo a PM, Caio reagiu à abordagem, entrando em luta corporal com os policiais. Foi necessário o uso de força moderada para imobilizá-lo. Na consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho.
De acordo com as autoridades, o detido é apontado como um dos principais autores de furtos e roubos na área onde foi capturado, sendo velho conhecido das forças de segurança. Ele foi encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!