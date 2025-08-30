Flávia Alessandra relembra críticas por foto de maiô cavado: “Tão absurdo”

Publicada em 30/08/2025 às 09h29
A atriz Flávia Alessandra, de 51 anos, voltou a falar sobre a polêmica envolvendo uma foto publicada em 2023, na qual aparecia usando um maiô cavado durante viagem em família a uma fazenda. Em entrevista ao podcast Pé no Sofá, ela relatou as críticas recebidas pelo fato de estar sozinha na imagem, sem a presença do marido, o apresentador Otaviano Costa. Com informações do O Dia.
“Não tive nenhum arrependimento, mas quando fiz minha postagem de maiô enfiado, e uma mulher de 50 não podia fazer isso, ainda mais sozinha, foi uma loucura de comentários. Postei e fui dormir. No dia seguinte, foi uma revolução e uma enxurrada”, disse a artista.
Flávia ressaltou a diferença de repercussão entre duas postagens semelhantes: em uma delas estava acompanhada de Otaviano e não houve questionamentos, mas na outra, em que aparece apenas com o maiô, botas e uma caipirinha na mão, as reações foram negativas.
A atriz afirmou que decidiu se manifestar nas redes sociais diante do volume de críticas. “Fui me pronunciar para dizer: ‘Gente, em que ano nós estamos, pelo amor de Deus?’ Não tive arrependimento em momento nenhum. Quando olho para trás, penso: ‘ainda bem que falei logo, porque é tão absurdo que isso pode ser um absurdo nos dias de hoje’”.
