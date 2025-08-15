Faccionado é preso com drogas em vila de apartamentos

Publicada em 15/08/2025 às 14h10
A equipe do setor 14 do 5° Batalhão, composta pelos sgt Machado, Pantoja e cb Castro Aguiar, prenderam o criminoso Carlos H. de A., vulgo “Escobar do CV” por tráfico de drogas.
O flagrante aconteceu em uma vila de apartamentos na Avenida Amazonas, bairro Nova Porto Velho.
Segundo a PM, populares fizeram denúncias que no local havia um indivíduo vendendo entorpecentes, e durante as diligências o suspeito que ainda tentou correr e entrar em um dos imóveis foi detido.
Na revista pessoal foram encontradas várias porções de crack e dinheiro trocado. O suspeito teria confessado a prática do crime e disse que era abastecido por um indivíduo que usava um carro modelo Fox de cor preta.
Ainda segundo a guarnição, o criminoso já possui diversas outras passagens por tráfico de drogas.
