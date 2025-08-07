Faccionado é preso com drogas em boca de fumo na região Central

Publicada em 07/08/2025 às 09h00
Wilken B. S., 20, foi preso pela equipe do sargento Machado, sargento Pantoja e cabo Castro Aguiar do 5° Batalhão no final da noite de quarta-feira (06).
A prisão do acusado por tráfico de drogas aconteceu em uma vila de apartamentos no beco da Alexandre Guimarães, bairro Mato Grosso, região Central de Porto Velho (RO).
Os policiais receberam informações de que em dois apartamentos da vila estaria ocorrendo um intenso comércio de entorpecentes.
Quando os policiais se aproximaram, Wilken e um indivíduo conhecido como "Tio Patinhas do CV" saíram correndo.
Porém, Wilken logo foi alcançado dentro de um dos apartamentos. No imóvel, os policiais apreenderam mais de 30 porções de crack, uma de maconha, materiais usados no tráfico e outros objetos de procedência duvidosa que teriam sido trocados por entorpecentes.
O acusado "Tio Patinhas" fugiu deixando para trás uma motocicleta e possivelmente levou o restante do entorpecente. Wilken foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
