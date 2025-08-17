Ex-presidiário é preso com espingarda em vila de apartamento no Aeroclube

Publicada em 17/08/2025 às 10h30
Após receber denuncias, a equipe do setor 14 comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar, fez a prisão do Ex-presidiário Dirlei F. da S., e apreendeu uma espingarda calibre 20.
O flagrante aconteceu em uma vila de apartamento na Rua Mondal, bairro Aeroclube em Porto Velho.
Segundo a denúncia recebida, um indivíduo estava se exibindo segurando uma arma. Quando a guarnição chegou, viu o suspeito correndo para o interior da vila, mas foi abordado antes de entrar em um dos imóveis, e negou estar armado.
Durante revista no apartamento de número 03, foi localizada uma espingarda escondida embaixo do colchão. De acordo com a PM, o suspeito havia sido preso na última quinta-feira (14), pelos crimes de receptação e mandado de prisão.
