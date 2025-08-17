Estudante de medicina encontrada morta em Vilhena

Publicada em 17/08/2025 às 10h00
O corpo da universitária Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling será trasladado para Várzea Grande, no Mato Grosso, após exame de necropsia realizado em Vilhena. A estudante de medicina, que completaria 23 anos em novembro, foi localizada sem vida na madrugada de sábado (16), dentro da residência alugada onde vivia, no bairro Jardim das Oliveiras.
De acordo com informações prestadas por colegas, Anna já havia cursado medicina em instituições de Campo Grande (MS) e em Mato Grosso. Em Vilhena, também frequentou as duas faculdades que oferecem o curso na cidade. A jovem estava no 5º período da graduação.
Na noite anterior à morte, a estudante promovia uma confraternização em sua casa, acompanhada por colegas de faculdade. Conforme depoimentos prestados à polícia, Anna se retirou para o quarto alegando cansaço e, posteriormente, foi encontrada sem vida no local.
Conhecida nas redes sociais como “Bibi Bach”, a jovem deixa uma filha de aproximadamente 2 a 3 anos. A criança estava sob os cuidados da babá no momento do ocorrido e não se encontrava na residência.
Até o momento, o laudo oficial com a causa e as circunstâncias da morte não foi divulgado. Familiares da estudante, residentes em Juína (MT), deslocaram-se para Vilhena a fim de realizar os trâmites para a liberação do corpo.
