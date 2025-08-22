Encapuzados disparam contra residência em São Francisco do Guaporé

Publicada em 22/08/2025 às 09h00
Populares relataram que quatro indivíduos, encapuzados e ocupando um veículo Volkswagen Gol de cor branca, efetuaram diversos disparos em frente a uma residência. Uma testemunha que tentou observar a ação foi ameaçada por um dos suspeitos, que lhe apontou uma arma de fogo, fazendo com que ela se abrigasse dentro de casa.
No local, os policiais verificaram que o portão da residência estava entreaberto e apresentava marcas compatíveis com tiros. Durante a varredura, a equipe localizou três cartuchos deflagrados e dois intactos, além de apreender um dichavador utilizado para preparo de entorpecentes e um aparelho celular.
O caso foi registrado e o material apresentado à autoridade competente para as devidas providências. Os suspeitos não foram localizados.
