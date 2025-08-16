Empresário é preso dirigindo embriagado um Jetta roubado no Centro

Publicada em 16/08/2025 às 09h30
Na madrugada de sábado (16), um empresário de 32 anos foi detido após perseguição no centro de Porto Velho. Ele conduzia um automóvel modelo Jetta que constava como roubado e apresentava sinais de embriaguez.
A abordagem ocorreu no cruzamento da Avenida Pinheiro Machado com a Rua Guanabara, no bairro São Cristóvão. De acordo com informações levantadas no local, uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fazia patrulhamento próximo a uma boate na Avenida Pinheiro Machado, esquina com a Rua José de Alencar.
O motorista foi encontrado parado no meio da via com o veículo, bloqueando a passagem. Os policiais acionaram sirene e luzes de alerta, solicitando que ele retirasse o carro da via. O condutor, no entanto, não reagiu de imediato à ordem. Após insistência da equipe, ele partiu em alta velocidade, derrapando os pneus.
Durante a fuga, o veículo avançou quatro sinais vermelhos na Avenida Pinheiro Machado, segundo os militares. Após acompanhamento, o carro foi finalmente interceptado.
Em consulta ao sistema, os policiais constataram que o Jetta havia sido roubado no último dia 5. O motorista, que se apresentou como empresário, estava em estado de embriaguez. Ele foi conduzido ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.
