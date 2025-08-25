Empresária é rendida por dupla criminosa e tem 45 peças de joias roubadas

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 25/08/2025 às 09h15
Uma empresária de 30 anos foi alvo de roubo na noite de domingo (24) na Rua Anari, bairro Eldorado, na zona Sul da capital de Rondônia.
Dois criminosos em uma motocicleta de cor escura abordaram a vítima e agindo com violência, ameaçando atirar, roubaram 45 peças de joias.
Os dois assaltantes na sequência fugiram em alta velocidade na moto. A vítima também teve o aparelho celular roubado pela dupla.
A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento.
Agentes da Polícia Civil irão seguir nas investigações do caso.
