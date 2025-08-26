Dupla armada assalta posto de combustível em Espigão do Oeste

Publicada em 26/08/2025 às 08h40
Na noite desta segunda-feira (25/08/2025), por volta das 23h, o Posto de Combustível 7 de Setembro que é localizado na Avenida Sete de Setembro, em Espigão do Oeste, foi alvo de um assalto praticado por dois homens armados que chegaram em um veículo Fiat Strada.
Conforme as informações preliminares coletadas no local pelo Pimenta Virtual, um dos criminosos usava camiseta amarela, calça jeans e coturno, portando uma arma semelhante a pistola e estava sem máscara. Já o comparsa vestia roupa escura, coturno, usava máscara e carregava uma arma longa.
Ao chegarem ao estabelecimento, o assaltante de camiseta amarela desceu do carro e rendeu o funcionário do caixa, enquanto o comparsa ficou próximo às bombas de combustível, rendendo o frentista. Em seguida, as vítimas foram levadas para dentro da conveniência do posto.
O crime ocorreu em um momento de grande movimento, pois vários ônibus de faculdade passavam pelo local e estudantes chegavam para buscar veículos estacionados no pátio. Um entregador de comida também entrou na conveniência durante a ação, mas ao perceber a situação conseguiu sair sem ser notado pelos criminosos.
A ação durou cerca de cinco minutos. Os assaltantes fugiram levando uma quantia em dinheiro, diversas bebidas e ainda uma bateria de caminhão nova, de 150 amperes. Após o crime, entraram novamente no veículo e seguiram em direção à Praça Municipal, no centro da cidade, de onde poderiam acessar rotas para Cacoal, Riozinho, Pacarana, Mato Grosso ou Calcário.
A Polícia Militar foi acionada rapidamente, coletou imagens das câmeras de segurança e iniciou as buscas. As polícias de cidades vizinhas também foram comunicadas e montaram barreiras na tentativa de capturar os suspeitos.
