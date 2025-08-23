Criminoso agride mulher e atira durante assalto em loja na região central

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 23/08/2025 às 09h30
Publicada em 23/08/2025 às 09h30
Um criminoso agrediu uma trabalhadora e atirou contra um funcionário de uma loja de acessórios para celulares no final da tarde desta sexta-feira (22) na Rua José de Alencar, bairro Caiari, na região Central de Porto Velho (RO).
O criminoso chegou armado e agindo com violência começou a agredir uma das trabalhadoras. Câmeras de monitoramento registrar a ação.
Um rapaz ao tentar ajudar a mãe foi surpreendido a tiros e por muito pouco não foi baleado.
Após muita agressividade, o criminoso fugiu em uma motocicleta. Policiais militares fazem buscas para tentar prender o criminoso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!