Corrida Setembro Cinza acontece neste domingo, 31, no Espaço Alternativo

Publicada em 27/08/2025 às 14h00
A Corrida acontece no Espaço Alternativo ; a programação prevê concentração às 16h, aquecimento às 16h30 e largada às 17h
Para promover a conscientização sobre prevenção e o combate às queimadas no estado, o governo de Rondônia realiza a 1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva, neste domingo (31), em Porto Velho. O evento acontece das 16h às 20h, na passarela do Espaço Alternativo e promete reunir esporte, meio ambiente e solidariedade em uma só iniciativa.
Os atletas inscritos receberão kits compostos por camiseta, garrafa e número de peito, que serão entregues nesta sexta-feira (29), das 10h às 16h, no pátio do Palácio Rio Madeira (PRM). A corrida será aberta ao público, e quem não se inscreveu oficialmente também poderá participar e acompanhar a programação, fortalecendo o espírito comunitário do evento.
A corrida é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e integra a programação oficial do Setembro Cinza, campanha de sensibilização sobre os impactos das queimadas no meio ambiente e na saúde da população. A inscrição para participar da corrida foi feita mediante a entrega de um alimento não perecível, gesto que reforça o caráter solidário da iniciativa. Todos os itens arrecadados serão destinados à montagem de cestas básicas, que serão entregues em outubro, durante as comemorações do Dia das Crianças.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a conscientização ambiental e promove saúde, estimulando a prática de esportes e hábitos saudáveis, além de reforçar a solidariedade com a doação de cestas básicas. “O governo de Rondônia tem trabalhado para desenvolver ações que impulsionam a qualidade de vida da população e preservem o meio ambiente”, enfatizou.
PROGRAMAÇÃO
A programação inclui aquecimento, orientação de percurso, execução dos hinos Nacional e de Rondônia, com concentração às 16h, aquecimento às 16h30, largada às 17h, premiação às 18h45 e encerramento às 20h. Durante a corrida, haverá pontos de apoio com hidratação e, após o percurso cada participante terá direito a uma fruta, um isotônico e uma água.
Além da corrida, o evento contará com a entrega de 600 mudas de ipê de jardim e patuá, como forma de incentivo à preservação ambiental. A distribuição será gratuita e aberta ao público, reforçando o caráter participativo da ação.
O coordenador substituto de Educação Ambiental da Sedam, Leandro Almeida, destacou que a corrida vai além do incentivo ao esporte e à saúde, devendo despertar a consciência ambiental. “A distribuição de mudas e as ações de educação ambiental fazem parte desse propósito.”
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Serão distribuídas gratuitamente 600 mudas de ipê de jardim e patuá ao público
O evento também contará com diversas ações de conscientização e cidadania:
Distribuição de materiais gráficos alusivos à campanha Setembro Cinza;
Coleta de materiais eletroeletrônicos;
Exposição de madeiras apreendidas;
Apresentação do pelotão da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO);
Apresentação da banda marcial;
Música com orquestra local.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, a Corrida Setembro Cinza mostra que é possível unir esporte, cidadania e sustentabilidade em um mesmo projeto. “Esse evento reforça a aproximação da população com as causas ambientais e, ao mesmo tempo, contribui com ações sociais”, ressaltou.
Fotos: Livia Balbino e Ésio Mendes
