Corretor é detido com Hilux roubada em condomínio na zona Norte

Por Newsrondonia
Publicada em 21/08/2025 às 09h15
Publicada em 21/08/2025 às 09h15
Um corretor de imóveis de 38 anos acabou preso na noite de quarta-feira (20) ao ser surpreendido conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux com registro de roubo. O flagrante aconteceu em um condomínio situado no bairro Nova Esperança, na zona Norte de Porto Velho.
A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, recebeu denúncia anônima informando sobre a presença do veículo suspeito. Durante a averiguação, os agentes localizaram a caminhonete de placa PXC5F00 e constataram que se tratava de produto de roubo.
Diante da situação, o corretor foi levado para o Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde responderá por receptação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!