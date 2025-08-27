Convocação da Seleção; Chuva de gols no Brasileirão; Copa Madeirão e Judô são destaques

Publicada em 27/08/2025 às 08h30
Convocação da Seleção Brasileira com novidades. Chuva de gols no Brasileirão Betano. Começa hoje as quartas da Copa do Brasil. No Tabelinha, Copa Madeirão e Judô são destaques.
Ancelotti convoca seleção com novidades e aposta em laboratório para 2026. Brasileirão: Flamengo atropela, Palmeiras celebra. E mais, domingo de vitórias paulistas, e no sábado, Cruzeiro venceu e colou nos líderes. Copa do Brasil: clássicos abrem quartas de final.
Convocação - Ancelotti divulgou a lista da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, últimos das Eliminatórias da Copa 2026. Já classificado, o Brasil terá nove novidades, entre elas Kaio Jorge (Cruzeiro), único estreante. Nomes como Neymar, Vini Jr. e Rodrygo ficaram de fora, já que o técnico quer testar novas opções para o futuro. “Quero conhecer melhor outros jogadores”, disse Ancelotti. O Brasil encara o Chile no Maracanã dia 4, e fecha a campanha contra a Bolívia, no dia 9 de setembro.
Brasileirão - Noite histórica no Brasileirão! O Flamengo massacrou o Vitória por 8 a 0 no Maracanã, registrando a maior goleada da era dos pontos corridos. Pedro brilhou com três gols e chegou a 102 no estádio, enquanto Arrascaeta se tornou o maior garçom da história da competição. Já o Palmeiras, em clima de aniversário de 111 anos, venceu o Sport por 3 a 0 no Allianz Parque, com dois gols de Flaco López e grande atuação coletiva. Ambos seguem firmes na briga pelo topo da tabela.
A rodada de domingo (24) no Brasileirão foi movimentada, com destaque para o trio paulista. O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 2 em São Januário e encerrou jejum de seis jogos sem vitória. No MorumBIS, o São Paulo bateu o Atlético-MG por 2 a 0 e chegou a oito jogos de invencibilidade. Já o Mirassol surpreendeu o Fortaleza fora de casa e venceu por 1 a 0. O Santos, porém, não teve a mesma sorte e perdeu para o Bahia por 2 a 0. O Botafogo também brilhou: 3 a 1 de virada sobre o Juventude, que jogou em casa.
A 21ª rodada do Brasileirão começou quente no sábado (23). No Mineirão, o Cruzeiro derrotou o Internacional por 2 a 1, com gols de Matheus Pereira e Kaio Jorge, e reassumiu a vice-liderança com 41 pontos, encostando no Flamengo (43) e ultrapassando o Palmeiras (39), que chegou a 42 pontos com a vitória na segunda-feira (25) e reassumindo a vice. O Inter segue em 12º, com 24. Mais cedo, o Red Bull Bragantino encerrou jejum de nove jogos ao bater o Fluminense por 4 a 2 e subir para quinto. Já em Porto Alegre, Grêmio e Ceará ficaram no 0 a 0.
Copa do Brasil - A Copa do Brasil 2025 entra em clima de decisão hoje (27) com três duelos de peso. O clássico mineiro abre a noite às 19h30 na Arena MRV, com Atlético-MG e Cruzeiro em mais um capítulo da rivalidade, que já decidiu 19 classificações neste século. Às 21h30, o Corinthians visita o Athletico-PR em Curitiba, em confronto cercado por desfalques, mas com promessa de intensidade. No mesmo horário, em São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam pelo “Clássico da Amizade”, em cenários opostos no Brasileirão.
Judoca de Colorado do Oeste brilha no Brasileiro de Veteranos. Copa Madeirão entra na fase decisiva em Porto Velho.
Judô - O atleta Mauro Matsubara, de Colorado do Oeste, conquistou o vice-campeonato no Brasileiro de Judô Veteranos, disputado em Barueri (SP) entre 22 e 24 de agosto. Único representante de Rondônia, Mauro competiu na classe M7, categoria Leve (66 a 73kg), garantindo lugar de destaque entre os 385 judocas de 21 estados. O resultado reforça sua trajetória no judô veterano e serve como preparação para o Pan-Americano, em Cancún, e o Mundial de Paris, em novembro.
Judoca de Porto Velho disputa Brasileiro Júnior em busca de vaga no Mundial.
O atleta Sandro Yan Fonseca Freitas, da categoria 66 kg, vai representar Rondônia na fase final do Campeonato Brasileiro de Judô Júnior, em Caxias (RS), de 5 a 7 de setembro. A competição vale vaga no Mundial da categoria, no Peru. Intensificando os treinos, Sandro vem mostrando evolução técnica e disciplina, destacando-se como promessa do judô rondoniense. A delegação estadual ainda conta com Alexandre Ferreira, Ketely Costa e Tayla Vitória.
Madeirão - A Copa Madeirão de Futebol de Várzea chega às semifinais esta semana, movimentando atletas e torcedores da capital. A grande final acontecerá no dia 30, no Campo do 13, com premiação histórica: R$ 10 mil para o campeão e R$ 5 mil para o vice. Promovida pela Prefeitura de Porto Velho e parceiros, a competição se consolida como uma das maiores do futebol amador da região.
