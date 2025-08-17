Colisão frontal entre veículos deixa uma vítima fatal na RO-473

Publicada em 17/08/2025 às 10h10
A colisão frontal envolveu uma caminhonete S10 de cor preta e um Volkswagen Gol branco, por volta das 4h da manhã. De acordo com as primeiras informações, a S10 seguia no sentido Alvorada do Oeste quando colidiu com o Gol, que trafegava em direção contrária.
Com o impacto, um homem, ainda não identificado, que estava no Gol, morreu no local. A esposa da vítima, também não identificada até o momento, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital. O motorista da S10, identificado como Lucas, sofreu apenas ferimentos leves, mas também foi levado ao hospital de Alvorada do Oeste para avaliação médica. Os homens do Corpo de Bombeiros está no local trabalhando para remover o corpo da vítima das ferragens do veiculo.
A Polícia Militar foi acionada e rapidamente chegou ao local, controlando o tráfego na rodovia. A perícia técnica já está trabalhando para apurar as causas do acidente.
