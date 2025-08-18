Colisão frontal entre motocicletas causa incêndio e deixa dois mortos
18/08/2025 às 08h30
 De acordo com informações, as vítimas seguiam em sentidos opostos pela rodovia estadual RO 133 e, nas proximidades da entrada da Linha C-62, colidiram frontalmente. Com o impacto, as duas motocicletas pegaram fogo.

Populares que passavam pelo local conseguiram retirar os corpos das chamas, mas ambos os condutores já estavam sem vida.

Mais informações e identificação das vítimas em breve…

Polícia Vale do Anari
