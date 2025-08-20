Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Alta Floresta

Por www.190online.com
Publicada em 20/08/2025 às 08h30
Na noite desta terça-feira (19/08), um grave acidente envolvendo duas motocicletas Honda CG foi registrado no cruzamento da Avenida Maranhão com a Avenida Amapá.
Segundo informações, uma das motocicletas seguia pela Avenida Maranhão e a outra pela Avenida Amapá, quando houve a colisão. O impacto resultou em duas vítimas fatais e uma terceira pessoa socorrida ao hospital.
As vítimas fatais foram identificadas como Lorival de 73 anos, e Kauan de 15 anos.
Equipes da Polícia Militar e da Perícia Técnica estiveram no local realizando os procedimentos de praxe e investigando as causas do acidente.
Matéria em atualização.
