Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Alta Floresta
Por www.190online.com
Publicada em 20/08/2025 às 08h30
 Na noite desta terça-feira (19/08), um grave acidente envolvendo duas motocicletas Honda CG foi registrado no cruzamento da Avenida Maranhão com a Avenida Amapá.

Segundo informações, uma das motocicletas seguia pela Avenida Maranhão e a outra pela Avenida Amapá, quando houve a colisão. O impacto resultou em duas vítimas fatais e uma terceira pessoa socorrida ao hospital.

As vítimas fatais foram identificadas como Lorival de 73 anos, e Kauan de 15 anos.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Técnica estiveram no local realizando os procedimentos de praxe e investigando as causas do acidente.

Matéria em atualização. 

