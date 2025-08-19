Cerca de 20 membros de grupo criminoso são acusados de saquear comércio
Publicada em 19/08/2025 às 09h00
 Aproximadamente 20 membros de um grupo criminoso são acusados de saquearem um mercado no final da noite de segunda-feira (18) no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital de Rondônia. 

O Rondoniaovivo apurou que havia ido embora a energia no local e os criminosos teriam aproveitado o momento para invadir o estabelecimento comercial.

O proprietário do mercado disse que ao ser informado do crime foi imediatamente até o local e flagrou cerca de 20 criminosos que estavam saqueando o comércio.
 
Os ladrões logo saíram correndo e não foi possível conter nenhum deles. 
 
A vítima acionou a PM e informou que foram furtados do local a quantia de R$ 300,00 em dinheiro, diversas bebidas alcoólicas, vários refrigerantes, aproximadamente 150 quilos de carnes, inúmeros produtos alimentícios e de limpeza.
 
Agentes da Polícia Civil irão investigar e prender os envolvidos no arrastão. 

