Cerca de 20 membros de grupo criminoso são acusados de saquear comércio

Publicada em 19/08/2025 às 09h00
Aproximadamente 20 membros de um grupo criminoso são acusados de saquearem um mercado no final da noite de segunda-feira (18) no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital de Rondônia.
O Rondoniaovivo apurou que havia ido embora a energia no local e os criminosos teriam aproveitado o momento para invadir o estabelecimento comercial.
O proprietário do mercado disse que ao ser informado do crime foi imediatamente até o local e flagrou cerca de 20 criminosos que estavam saqueando o comércio.
Os ladrões logo saíram correndo e não foi possível conter nenhum deles.
A vítima acionou a PM e informou que foram furtados do local a quantia de R$ 300,00 em dinheiro, diversas bebidas alcoólicas, vários refrigerantes, aproximadamente 150 quilos de carnes, inúmeros produtos alimentícios e de limpeza.
Agentes da Polícia Civil irão investigar e prender os envolvidos no arrastão.
