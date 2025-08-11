Caminhonete colide com moto e foge sem prestar socorro na Linha P-50

Publicada em 11/08/2025 às 08h40
No final da tarde de domingo (10), por volta das 17h40, um acidente de trânsito foi registrado na Linha P-50, quilômetro 01, sentido centro, nesta localidade.
De acordo com informações apuradas no local, uma motocicleta Honda CG Titan Fan 125, cor vermelha, trafegava com dois ocupantes quando foi atingida na traseira por uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata, carroceria de madeira, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, a motocicleta e seus ocupantes foram arrastados por cerca de 50 metros.
O condutor da caminhonete não prestou socorro e deixou o local tomando rumo ignorado. Guarnições realizaram buscas nas proximidades, porém o veículo e o motorista não foram localizados até o encerramento da ocorrência.
As vítimas sofreram ferimentos: a passageira teve corte na sobrancelha e múltiplas escoriações, sendo internada para avaliação médica. Já o condutor sofreu corte na cabeça, passou por exame de raio-X — que não identificou fraturas — e permaneceu em observação.
A perícia técnica não foi acionada, pois, no momento da chegada da equipe policial, o local já havia sido alterado: a passageira foi socorrida por populares e o condutor removido por ambulância.
Um boletim de ocorrência foi registrado para conhecimento e providências das autoridades competentes.
