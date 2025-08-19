BPTAR e BOPE apreendem drogas, objetos roubados e prende trio suspeito

Por pvhnoticias.com.br
Uma operação conjunta entre o BOPE e BPTAR na noite desta segunda-feira (18), resultou na prisão de dois jovens e apreensão de uma adolescente, além de drogas e m uma casa no bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, as equipes fizeram a abordagem ao suspeito que estava de carro na Avenida Imigrantes com Rio Madeira, depois foram até casa da namorada dele.
No imóvel estavam as duas jovens, e com elas foram localizados cerca de 20 tijolos de drogas, porções menores de entorpecentes, dinheiro, objetos de procedência duvidosa e muitos colchões, que seriam produtos de roubo/furto.
O trio com tudo apreendido foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
